مشادة كلامية بين ثنائي المارد الأحمر خلال مباراة الاهلي والمقاولون

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضد المقاولون العرب، مشادة بين ثنائي المارد الأحمر خلال المباراة.





وإلتقطت كاميرات المباراة، مشادة كلامية بين محمود كهربا وأحمد فتحي لاعبي النادي الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.





وجاءت المشادة بين الثنائي بسب اعتراض محمود كهربا، على فتحي بسبب عدم التغطية الدفاعية وترك المساحات للمقاولون العرب خلال اللقاء.





ويتقدم الأهلي حاليًا على المقاولون العرب، بهدفين دون رد بالمباراة المقامة على ملعب السلام الدولي ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.