الأهلي يضم المقاولون العرب لقائمة ضحاياه ويواصل الانفراد بعيدًا في صدارة الدوري

الشوط الأول

الشوط الثاني



ومع بداية أحدث الشوط الثاني وضحت النية لدى فريق المقاوولون العرب في إدارك هدف التعادل حيث انطلق محمد سالم منفردًا بمحمد الشناوي الذي انقض على الكرة وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 47 وتضيع فرصة خطيرة لذئاب الجبل.

وحصل شكري نجيب على ركلة حرة مباشرة من الناجية اليمنى سددها محمد سمير وترتطم بالحائط، ليرتكب محمد الشناوي خطأ بالخروج من مرماه ويلعب محمد الكرة بضربة رأسية لكنها تمر بجوار مرمى الأهلي وتضيع فرصة أخرى للمقاولون العرب في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 57 وصلت الكرة إلى جونيور أجاي داخل منطقة الجزاء ليسددها باتجاه المرمى لكن محمد أبو السعود تصدى لها وأنقذ فريقه من هجمة خطيرة للمارد الأحمر.



ومع وصول المباراة للدقيقة 58 قرر رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إجراء التغيير الأول لفريقه بالدفع بوليد سليمان بدلًا من محمد مجدي أفشة في محاولة منه لزيادة الفاعلية الهجومية.



وحصل محمد سالم في الدقيقة 61 على ركلة حرة مباشرة بعد عرقلة رامي ربيعة له على حدود منطقة جزاء الأهلي سددها محمد سمير لكن الشناوي أمسك بالكرة ثم تسديدة إخرى من كريم مصطفى في يد حارس الأهلي مرة أخرى.



وهيأ وليد سليمان الكرة لمحمود متولي الذي أطلق تسديدة قوية زاحفة لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لأبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 64 وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر.



واحتسب أحمد الغندور حكم المباراة ضربة حرة لصالح فريق المقاولون العرب في الدقيقة 68 على حدود خط منطقة جزاء الأهلي ليسددها سيف الدين الجزيري لتمر بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي.



وفي الدقيقة 69 دفع رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بمحمود "كهربا" بدلًا لحسين الشحات في محاولة أخرى من المدرب السويسري بتنشيط هجوم فريقه، ليدر عليه عماد النحاس بإشراك لويس إدوارد بديلًا لكريم مصطفى في أول تغييراته باللقاء.



وأشهر حكم اللقاء أحمد الغندور البطاقة الصفراء الثانية في وجه رامي ربيعة في الدقيقة 74 بعدما قام بالاعتراض على قراره باحتساب ركلة حرة عليه بعد تدخل مع اللاعب إداورد حيث أبدى مدافع الأهلي اعتراضه على قرار الحكم بتسديد الكرة خارج الملعب.



وسدد حمد سمير الركلة الحرة المباشرة للمقاولون العرب ليبعدها محمد الشناوي ببراعة إلى ركلة ركنية وينقذ مرماه من كرة خطيرة.

بعد طرد ربيعة قام فايلر بالدفع بأليو ديانج بدلًا من أحمد الشيخ مع إعادة محمود متولي لمركز المدافع بجوار ياسر إبراهيم وتعويض خروج رامي ربيعة الذي تم طرده من اللقاء.



وفي الدقيقة 81 مرر عمرو السولية كرة عرضية رائعة لوليد سليمان الذي قابل الكرة بضربة رأسية رائعة داخل الشباك مسجلًا الهدف الثاني للأهلي في اللقاء، والسادس له في بطولة الدوري هذا الموسم.



وعلى الرغم من ثنائية الأهلي إلا أن لاعبو المقاولون العرب شنوا أكثر من هجمة على دفاع الفريق الأحمر لكن الشناوي تصدى لفرصة خطيرة.



واحتسب حكم اللقاء أحمد الغندور 5 دقائق كوقت بدل من الضائع لكنه لم يشهد أي جديد على مستوى النتيجة وتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.



وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 36 نقطة مواصلًا التغريد وحيدًا في صدارة الترتيب، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 26 نقطة في المركز الثاني.



حقق الأهلي فوزه الثاني عشر على التوالي في بطولة الدوري المصري للموسم الحالي، بعدما تخطى عقبة مضيفه المقاولون العرب بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد السلام، وذلك في قمة مباريات الجولة الرابعة من عمر المسابقة.وسجل ثنائية الأهلي كلًا من حسين الشحات، ووليد سليمان في الدقيقتين 20، 81.السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أجرى تغييرات في تشكيل المارد الأحمر بالدفع بأيمن أشرف مركز الظهير الأيسر، مع وضع علي معلول على دكة البدلاء، وأحمد فتحي في الجبهة اليمنى بدلًا لمحمد هاني واستمرار إشراك محمود متولي في خط الوسط بجوار عمرو السولية ومحمد أفشة، كما تولى جونيور أجاي مهمة رأس الحربة.أما عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب فرمى بأوراقه الهجومية بإشراك الثلاثي محمد سالم وسيف الدين الجزيري وشكري نجيب في خط الهجوم.بدأ الأهلي اللقاء باحثًا عن هدف مبكر حسث مرر حسين الشحات الكرة إلى أحمد الشيخ في الدقيقة ٥ لكنه لم يسيطر عليها وتذهب لمحمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب حيث سقط على الأوض بعد تدخل الشيخ بقدمه في الحارس.ومرر محمود متولي الكرة لعمرو السولية على محدود منطقة جزاء المقاولون العرب، ليسددها بين أحضان محمود أبو السعود في الدقيقة ٢٠.وفي الدقيقة ٢٠ افتك جونيور أجاي الكرة من أمير عابد ظهير أيمن المقاولون العرب ليسقط على الأرض ويرفض أحمد الغندور احتساب ركلة حرة مباشرة وتصل الكرة لأحمد الشيخ ويمرر لعمرو السولية الذي مرر الكرة لحسين الشحات ويطلق تصويبة قوية زاحفة من داخل منطقة الجزاء مسجلًا الهدف الأول للمارد الأحمر في اللقاء، بعدما تخطا الكرة يد الحارس محمود أبو السعود.بعد الهدف سقط الثنائي ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، وشكري نجيب مهاجم المقاولون العرب ليتدخل الجهاز الطبي لكلا الفريقين ويعودان للمشاركة بشكل طبيعي.ونفذ محمد أفشة ركلة ركنية من الناحية اليسرى لتصل الكرة لأيمن أشرف في الدقيقة ٢٥ الذي سدد الكرة أعلى عارضة محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون العرب.وفي الدقيقة ٢٨ حصل محمد سالم على ركلة حرة على حدود منطقة جزاء الأهلي نفذها معروف يوسف لكن محمد الشناوي أبعد الكرة قبل وصولها على رأس فاروقا مدافع ذئاب الجبل.وانطلق شكري نجيب في الدقيقة ٣٦ من وسط الملعب باتجاه منطقة جزاء الأهلي ليسدد الكرة سهلة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، الذي سقط على الأرض لكنه عاد واستكمل اللقاء بشكل طبيعي.وفي الدقيقة ٤٣ مرر محمد أفشة الكرة لجونيور أجاي الذي سدد كرة متقنة لكن محمود أبو السعود ارتدى قفاز الإجادة والتالق وحول الكرة لركلة ركنية حارمًا اللاعب النيجيري من إحراز الهدف الثاني للأهلي.وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة مرر محمد مجلي الكرة طويلة لمحمد سالم ليخرج محمد الشناوي ويمسك بالكرة، ويطلق أحمد الغندور حمم اللقاء صافرة النهاية للشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.