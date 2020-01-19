"السديس": المسجد النبوي أساس محور انطلاق الحضارة الإسلامية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالعزيز السديس، أن المسجد النبوي أساس محور انطلاق الحضارة الإسلامية، وكان وسيظل محل اهتمام الدولة الرشيدة بعمارته حسياً ومعنوياً خدمة للإسلام والمسلمين. منوهاً بالجهود المباركة التي تقدمها الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين للمسجد الحرام والمسجد النبوي ورعاية قاصديهما.





وأكد خلال لقائه أمس السبت بالوكلاء المساعدين بوكالة المسجد النبوي أن العناية بالحرمين الشريفين من أهم أوجه العناية في أداء رسالتهما في الأمن والأمان والسلم العالميين.





وسبق أن شدد الرئيس العام لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن التعرض لآثار الحرمين الشريفين بالسرقة أو الاعتداء يُعد ضربًا من الحرابة والإفساد في الأرض قال تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).