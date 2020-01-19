"يلا شووت MESSI" مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر Barcelona NOW كورة لايف Barca MATCH رابط ماتش برشلونة

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* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض برشلونة اللقاء بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع : جوردي ألبا - كليمون لونجليت - جيرارد بيكي - سيرجي روبيرتو

خط الوسط : فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - إيفان راكيتيتش

خط الهجوم : أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي

* مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطه :

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مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطه بث مباشر كورة اتش دي kora online يللا شوت مباراة برشلونة وغرناطه بث مباشر الاسطورة للبث المباشر beIN بث مباشر برشلونة، تتزين استوديوهات قنوات بي أن سبورت لتحليل مباراة برشلونة وغرناطه التي تُقام على ملعب الكامب نو، وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والثانية عشر صباحاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* بث مباشر مباراة برشلونة وغرناطه :

بث مباشر برشلونة وغرناطه كورة ستار كورة أون لاين kora extra برشلونة وغرناطه بث مباشر yalla shoot كورة جون مباراة برشلونة وغرناطه بدون تقطيع، يواجه برشلونة غريمه غرناطة وهو يمتلك في جعبته 40 نقطة حصدهم من 19 مباراة ليحتل المركز الأول متساويا مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني ومتفوق عليه بفارق النقاط. فاز برشلونة في 12 مباراة وتعادل في 4 مباريات وخسر في 3 مباريات، تمكن لاعبو برشلونة من تسجيل 49 هدف حتى الآن ومنيت شباكهم 23 هدف، لذلك يسعى البرسا لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل الحفاظ على صدارته منتظرا هدية من أشبيلية الذي سيواجه ريال مدريد حتى تكون صدارته لجدول الليجا بفارق النقاط وليست بفارق الأهداف. من المتوقع أن يعتمد كيكي سيتيين المدير الفني الجديد للبرسا على طريقة لعب هجومية منذ الدقيقة الأولى من أجل خطف هدف مبكر لربك حسابات لاعبو غرناطه واجبارهم على التخلي عن طريقتهم الدفاعية ومبادلتهم الهجوم وهذا ماقد يستغله برشلةنة لتسجيل أهداف أخرى تحسم المباراة لصالحه.

وعلى الجانب الآخر، يدخل لاعبو غرناطة مباراة برشلونة وهم في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة حصدوها من 19 مباراة، فازوا في 8 مباريات وتعادلوا في 3 مباريات وخسروا في 8 مباريات. نجح غرناطه في تسجيل 25 هدف حتى الآن ومنيت شباكه ب 25 هدف. من المرجح أن يعتمد المدير الفني لغرناظة على طريقة لعب دفاعية من وسط ملعبه مع فرض رقابة قوية على أهم مفاتيح لعب البرسا والاعتماد على الهجمات المرتدات السريعة أملا في خطف هدف الفوز.

* مباراة برشلونة وغرناطه بث مباشر :

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تنطلق مباراة برشلونة وغرناطه بعد قليل على بي إن سبورت فتابعونا لمشاهدة المباراة بجودة عالية وقوية اليوم على عرب فور نيوز







