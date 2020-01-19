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حماقي في حفلات بدبي والمغرب والقاهرة.. ومحبيه: "touch wood"

الأحد 19/يناير/2020 - 09:20 م
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حماقي
حماقي
الفجر الفني
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عقب النجاح الكبير الذي حققه محمد حماقي وتألقه باضخم الحفلات الجماهيرية بموسم الرياض وبمجرد الانتهاء من وضع بصمة مميزة له لدي محبيه بالممكلة العربية السعودية الخليج العربي استطاع أن يسيطر علي مدي أقل من اسبوع علي أهم الأحداث الفنية التي اقيمت بكبري العواصم والمدن العربية بالقاهرة ومدينة كازابلانكا المغربية ومدينة دبي الإماراتية.

 

أولى حفلات حماقي كانت داخل احد الفنادق الكبري بالقاهرة الجديدة حيث أشعل احتفالية لتكريم أبرز نجوم الفن والرياضة والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم خلال عام ٢٠١٩ والتي نظمها حزب مستقبل وطن حيث شارك الجميع حماقي وصلات الغناء والرقص التي اشعلها حتي قرب منتصف الليل وتم تكريم حماقي كأفضل مطرب من قبل الحزب.

 

اما الحفل الثاني لحماقي فكان خلال تكريمه فس الدورة الرابعة لمهرجان "كذا آرت" الذى أقيم فى مدينة كازابلانكا بالمغرب وحصوله على جائزة نجم عام 2019 وسفير الإنسانية بحضور عدد كبير من نجوم العالم العربي وعلي هامش المهرجان عقد مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله عن تدربه علي ممارسة اللهجة المغربية من أجل تقديم أغنية بها تم الاستقرار عليها بالفعل ولم يكشف تفاصيلها.

 

أشاد حماقي خلال مؤتمره الصحفي بكازابلانكا بآداء الفنانة المغربية سلمى رشيد لأغنية "ما بلاش" قائلا: "فنانة موهوبة وأعتبرها حالة فنية خاصة، وأتشرف بأن تغنى لى كما فعلت المطربة جنات من قبل، كما أتشرف بأن يجمعنا دويتو غنائى، إذا تواجد مشروع جيد فلا مانع أن أتعاون معها".

 

واختتم حماقي جولته بحفل جماهيري ضخم بمدينة جميرا بدبي الإماراتية ضم مختلف الجنسيات العربية والاجنبية ضمن فعاليات الدورة ال 25 من مهرجان دبي للتسوق.

 

وقدم حماقي عدد كبير من أغانيه المحجبة لدي الجمهور منها "مابلاش" ،"راضيني"، "يزلزل" ،"ياستار" ،"ناويها"، "مايني" ،"جرى إيه"، "واحدة واحدة"، "داري" و"أحلى حاجه فيكي"، "قالوا عنك" .. بالإضافة إلى اغنيته التي صورها مؤخرا "رسمك في خيالي" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجميع طوال تواجده علي المسرح واختتم الحفل ب "أم الدنيا" التي أشعلت حماس الجميع.

 

وشهدت مواقع التواصل الإجتماعي إشادة بسيطرة حماقي علي أهم الفعاليات الفنية بمصر والعالم العربي مما جعل محبيه يعلقون بعبارات ضد الحسد مثل "ربنا يحفظه" و" touch wood" .. وغيرها.

 

وعقب انتهاء جولة حماقي بالعالم العربي توجه للعاصمة اللبنانية بيروت لمواصلة تصوير حلقات الموسم الثالث من برنامج اكتشاف المواهب "The voice kids" حيث يعد المصري الوحيد المشارك بأكبر برنامج لاكتشاف المواهب من الأطفال كعضو لجنة تحكيم مع النجم اللبناني عاصي الحلاني، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم .

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