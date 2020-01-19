وائل الإبراشي يٌقدم واجب العزاء في ماجدة الصباحي (صور)

حرص الإعلامي وائل الإبراشي، على تقديم واجب العزاء في الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، واستقبلت الفنانة غادة نافع، المعزين، والمقام في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.



وقدم عدد كبير من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء ماجدة الصباحي، ومن أبرزهم ليلى علوي، إلهام شاهين، لقاء سويدان، نيرمين الفقي، شهيرة، لبنى عبد العزيز.



ومن الجدير بالذكر أن رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا.

