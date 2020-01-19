«كورة لايف» TODAY Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش برشلونة PLUS بدون تقطيع

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لأولى مبارياته تحت قيادة كيكي سيتين المدرب الجديد، أمام غرناطة على ملعب كامب نو، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".





موعد مباراة برشلونة وغرناطة





تنطلق مباراة برشلونة وغرناطة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة





تذاع مباراة برشلونة وغرناطة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3





المشفرة بتعليق علي محمد علي.

وعانى فريق برشلونة في الأسبوع الأخير، حيث تعادل مع إسبنايول بنتيجة (2-2)، تلتها هزيمة وخروج من كأس السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد في الدور نصف النهائي، بعد أن انتصر الروخي بلانكوس على برشلونة بثلاث أهداف مقابل هدف.





سيفتقد برشلونة لخدمات كل من ديمبيلي ولويس سواريز بسبب الإصابة، بالإضافة إلى غياب فرينكي دي يونج بسبب الإيقاف، عدا ذلك لن يفتقد العملاق الكتالوني لأي لاعب آخر





أمام غرناطة.

ويدخل برشلونة المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ريال مدريد، بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة.





بينما يحتل غرناطة المركز العاشر برصيد 27 نقطة، ويقدم مستوى رائع في الآونة الآخيرة والتي كانت آخرها في الدوري الإسباني عندما انتصر على مايوركا بهدف دون رد، ومن ثم استطاع أن يتخطى فريق تاموريسيتي في الجولة الثانية من كأس الملك بعدما انتصروا بهدف دون رد.





ويغيب عن غرناطة اللاعب خواكين خوسيه مارين رويس المعروف بأسم كيني بسبب الإصابة، كما سيغيب أنخيل مونتورو سانتشيز بسبب الإيقاف، يرغب غرناطة في تحقيق الفوز على حامل اللقب الموسم الماضي للقفز مركزين والاقتراب من المربع الذهبي.







