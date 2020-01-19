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الأنبا شاروبيم يترأس قداس عيد الغطاس بالكنيسة المرقسية بقنا

الأحد 19/يناير/2020 - 09:11 م
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الأنبا شاروبيم
الأنبا شاروبيم
حازم رفعت
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ترأس الأنبا شاروبيم، أسقف قنا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الأحد، طقس صلوات قداس لقان الغُطاس من الكاتدرائية المرقسية بمدينة قنا.

وبدأ صلاة طقس قداس اللقان برفع بخور عشية بمشاركة لفيف من مجمع كهنة إيبارشية قنا وتخلل قداس اللقان الذي حضره المئات من أقباط قنا، باقات من الترانيم والتسابيح الروحية بقيادة خورس من شمامسة الكنيسة.

يذكر أن صلوات قداس "اللقان"، يصلي 3 مرات خلال السنة الليتورجية المرة الأولى في عيد الغطاس (١١ طوبه)، والثانية يوم خميس العهد والثالثة يوم ٥ أبيب (عيد الرسل).

وتتذكر الكنيسة في صلوات لقان الغطاس معمودية السيد المسيح في نهر الأردن بيد القديس يوحنا، قبل دخوله في فترة صوم لأربعين يوم وأربعين ليلة، ليبدأ بعدها خدمته الكرازية وينتهي طقس لقان الغطاس، برشم جميع المشاركين في الصلوات في جباههم.
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الكلمات المفتاحية

قنا اللقان الغُطاس الأنبا شاروبيم

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