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فيفي عبده تواسي غادة نافع في عزاء ماجدة الصباحي (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 09:34 م
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فيفي عبده
فيفي عبده
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة فيفي عبده، على تقديم واجب العزاء في الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، ومواساة نجلتها، واستقبلت الفنانة غادة نافع، المعزين، والمقام في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء ماجدة الصباحي، ومن أبرزهم ليلى علوي، إلهام شاهين، وائل الإبراشي، عمرو الليثي، لقاء سويدان.

ومن الجدير بالذكر أن رحلت عن دنيانا الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض وأبرزهم مرض في القلب.
فيفي عبده تواسي غادة نافع في عزاء ماجدة الصباحي (صور)
فيفي عبده تواسي غادة نافع في عزاء ماجدة الصباحي (صور)
فيفي عبده تواسي غادة نافع في عزاء ماجدة الصباحي (صور)
فيفي عبده تواسي غادة نافع في عزاء ماجدة الصباحي (صور)
فيفي عبده تواسي غادة نافع في عزاء ماجدة الصباحي (صور)
فيفي عبده تواسي غادة نافع في عزاء ماجدة الصباحي (صور)
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