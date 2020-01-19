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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم الأحد 19 / 1 / 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 09:04 م
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بوابة الفجر
محمد جمال
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حقق ليفربول فوز كبير ومهم على ضيفه مانشستر يونايتد فىدذيربي مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء أقيم على ملعب انفيلد، بهدفين دون رد.


وسجل الأهداف كل من المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك والدولي المصري محمد صلاح، ليوسع ليفربول الفارق فى صدارة الدوري الإنجليزى ل 18 نقطة.


ووصل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للهدف رقم 11 هذا الموسم بعدما إستغل تمريرة من حارس الريدز اليسون بيكر فى أخر ثوانى المباراة، ليضيف أيضًا الهدف الأول له فى مانشستر يونايتد منذ قدومه لفريق ليفربول.


ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي 17 هدف

سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتى 15 هدف

داني إنجز لاعب ساوثهامبتون 14 هدف

بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال 14 هدف

ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد 14 هدف

تامى إبراهام لاعب تشيلسي 13 هدف

محمد صلاح لاعب ليفربول 11 هدف

ساديو ماني لاعب ليفربول 11 هدف

رحيم ستيرلينج لاعب مانشستر سيتى 11 هدف

هاري كين لاعب توتنهام هوتسيبير 11 هدف

راؤول خيمينيز لاعب وولفرهامبتون 10 أهداف

تيمو بوكي لاعب نورويتش سيتى 10 أهداف

كرييس وود لاعب بيرنلي 9 أهداف

دومنسك كالفرت لورين لاعب إيفرتون 9 أهداف

جابريل خيسوس لاعب مانشستر سيتى 9 أهداف

انتونى مارسيال لاهب مانشستر يونايتد 8 أهداف

نيل ماوباي لاعب برايتون 7 أهداف

روبيرت فيرمينو لاعب ليفربول 7 أهداف

حاك جريليش لاعب استون فيلا 7 أهداف

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