Advertisements
Advertisements
Advertisements

رجاء الجداوي تواسي نجلة ماجدة الصباحي (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 09:34 م
Advertisements
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
Advertisements
حرصت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، على تقديم واجب العزاء في الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، واستقبلت الفنانة غادة نافع، المعزين، والمقام في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء ماجدة الصباحي، ومن أبرزهم ليلى علوي، إلهام شاهين، وائل الإبراشي، عمرو الليثي، لقاء سويدان.

ومن الجدير بالذكر أن رحلت عن دنيانا الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا.
رجاء الجداوي تواسي نجلة ماجدة الصباحي (صور)
رجاء الجداوي تواسي نجلة ماجدة الصباحي (صور)
رجاء الجداوي تواسي نجلة ماجدة الصباحي (صور)
رجاء الجداوي تواسي نجلة ماجدة الصباحي (صور)
رجاء الجداوي تواسي نجلة ماجدة الصباحي (صور)
رجاء الجداوي تواسي نجلة ماجدة الصباحي (صور)
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير الفن مسلسلات رمضان مسلسلات فنانين افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعتين و 46 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من نصف ساعة

«كورة لايف - KORAONLINE» مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الأهلي NOW

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 5 ساعات

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار Barca» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Messi رابط برشلونة مباشر متعددة

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة برشلونة بدون تقطيع| بث مباشر برشلونة وغرناطة الآن| رابط ماتش برشلونة اليوم| نتيجة مباراة برشلونة| هدف ميسي ضد غرناطة yallakora

منذ نصف ساعة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

منذ 33 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA Barca

منذ 37 دقيقة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ ساعتين و 27 دقيقة

موضوعات متعلقة

بدء عزاء ماجدة الصباحي في مسجد عمر مكرم (صور)

إلهام شاهين تؤدي واجب العزاء في الراحلة ماجدة الصباحي

محمود قابيل يُقدم واجب العزاء في ماجدة الصباحي (صور)

إلهام شاهين وليلى علوي أبرز حضور عزاء الفنانة الراحلة ماجدة (صور)

نيرمين الفقي تواسي غادة نافع في وفاة والدتها ماجدة الصباحي

دنيا عبد العزيز تؤدي واجب العزاء في الراحلة ماجدة الصباحي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» Barcelona: مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشر Koralight يلا شوت NOW Barcelona رابط مباشر برشلونة KORA ONLINE

09:10 م

رابط yalla shoot مشاهدة برشلونة وغرناطة بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

09:16 م

بث مباشر مباراة برشلونة الآن|مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بدون تقطيع| مباراة ليونيل ميسي اليوم

09:19 م

«يلاشووت Mess» مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش برشلونة

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status