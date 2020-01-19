وزير الثقافة تعلن اسم الراحل سمير سيف رئيسًا شرفيًا للدورة 23 من المهرجان القومي للسينما

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، اسم المخرج الراحل الدكتور سمير سيف رئيسا للدورة ٢٣ من المهرجان القومى للسينما عرفانا بما بذله من جهد تمهيدا لإقامتها، مشيرة الى تكريمه بشكل خاص خلالها.

وأشارت أن لمسة الوفاء التى تقدمها الثقافة المصرية لاسم الراحل تأتي تقديرا لأعماله المتميزة وانجازاته فى الحياة الثقافية والفنية التى ساهمت فى تشكيل وجدان الأمة، مؤكدة ان الوطن سيظل يذكر ابنائه المبدعين الذين شاركوا فى صنع جزء من تاريخ قواه الناعمة.

جاء ذلك خلال احتفالية تأبين الراحل سمير سيف التى أقامها المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب بمركز الابداع وبحضور اسرته ومجموعة من الفنانين والسينمائيين وتلاميذه.

وكانت وزير الثقافة قد اهدت شهادة تقدير لاسم الراحل وتسلمها نجله دانى الذى القى كلمة توجه خلالها بالشكر لوزارة الثقافة على تكريم اسم والده مستعرضا جزء من سيرته الذاتية ، كما روى العديد من النجوم والسينمائيين بعض ذكرياتهم الانسانية والعملية مع الراحل منهم ليلى علوى ، الهام شاهين ، مدير التصوير سمير فرج ، مدير التصوير محسن احمد وغيرهم .

شملت الاحتفالية فيلم وثائقى استعرض اهم اعمال الراحل سمير سيف وتم اهداء الحضور كتيب تناول مسيرته الفنية قام بإعداده حسين عبد اللطيف وتم عرض فيلم المولد.