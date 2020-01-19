عزت العلايلي يُقدم واجب العزاء في ماجدة الصباحي (صور)

حرص الفنان الكبير عزت العلايلي، على تقديم واجب العزاء في الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، واستقبلت الفنانة غادة نافع، المعزين، والمقام في مسجد عمر مكرم، بميدان التحرير.



وقدم عدد كبير من نجوم الفن على تأدية واجب عزاء ماجدة الصباحي، ومن أبرزهم ليلى علوي، إلهام شاهين، وائل الإبراشي، عمرو الليثي، لقاء سويدان.



ومن الجدير بالذكر أن رحلت عن دنيانا الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع عدة أمراض أبرزها مرض القلب.

