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لبنى عبدالعزيز تقدم واجب العزاء في الراحلة ماجدة الصباحي

الأحد 19/يناير/2020 - 09:06 م
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لبنى عبدالعزيز
لبنى عبدالعزيز
لمياء علي
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أقيمت منذ قليل مراسم العزاء في الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وذلك بمسجد عمر مكرم، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على مواساة الفنانة غادة نافع.

وكانت الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز من أبرز الحضور في العزاء، كما تواجد كلًا من فيفي عبده ورجاء الجداوي وعزت العلايلي وغيرهم.

يُشار أن الفنانة ماجدة الصباحي كانت قد توفيت يوم الخميس الماضي الموافق 16يناير ، وذلك عن عمر ناهز 88 عامًا، وتم تشييع جثمانها يوم الجمعة الماضى من مسجد مصطفى محمود، وقاموا بتوديعها حاملين أعلام مصر.
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