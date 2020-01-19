الأهلي وليفربول بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون | بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد (تابع المباراتين في وقت واحد)

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رابط مباراة النادي الأهلي ضد المقاولون

كورة ستار يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلا شوت منافسه المقاولون العرب على ملعب السلام تابع لايف ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز حيث yalla shoot يسعى الأحمر لتأكيد الصدارة بينما يرغب بث مباشر goalarab ذئاب الجبل في الاقتراب أكثر نحو مقدمة الترتيب المحلي.

مشاهدة مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب

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