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الأولمبياد الخاص يكشف عن برومو انطلاق الألعاب الأفريقية الأولى 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 08:05 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشفت اللجنة العليا المنظمة لأول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص مصر 2020 عن شعار الدورة المقبلة والتي تقام في الفترة من 23 إلى 31 يناير 2020 الجاري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتضافر فيها منطقتان للأولمبياد الخاص لإنشاء ألعاب مشتركة حيث تشارك 42 دولة أفريقية، بمشاركة 768 لاعباً ولاعبة.

وتستضيف مصر أول ألعاب أفريقية للأولمبياد الخاص في 4 رياضات وهي: كرة القدم، وكرة السلة، والبوتشي، وألعاب القوى.

ووصف المهندس أيمن عبد الوهاب رئيس اللجنة العليا المنظمة والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي، بأنه قد روعي في تصميم شعار أول العاب أفريقية بأن يشمل المرتكزات الأساسية التي تستند عليها إقامة تلك الألعاب، على اعتبار أنها أول ألعاب قارية في تاريخ الأولمبياد الخاص.

كما تعد هذه هي أول ألعاب في العالم يتساوى فيها عدد اللاعبين الذكور مع عدد اللاعبات الإناث، متخطية بذلك نسبة الألعاب العالمية الأخيرة التي أقيمت بأبو ظبي مارس 2019، والتي تعد إنجازاً في ذلك الوقت بوصولها إلى نسبة 60:40 لأول مرة، حيث كانت نسبة الإناث في جميع الألعاب العالمية والإقليمية التي سبقتها لا تتعدى 30 في المائة.



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