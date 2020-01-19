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نغم تعود للحفلات في عيد الحب وتنتهي من تسجيل أغنية "جبران خاطر"
الأحد 19/يناير/2020 - 08:08 م
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الفجر الفني
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تعود المطربة نغم جابر للحفلات بعد فترة غياب طويلة في عيد الحب حيث تحيي حفلاً ضخماً في إحدي الجامعات الخاصة بعد تعاقدها مع الدكتور خالد أمين لتولي إدارة أعمالها في اللايف.
وانتهت نغم أيضاً
من تسجيل أغنية جديدة تحمل عنوان “جبران خاطر” ومن المقرر أن تكون بمثابة المفاجأة
لكل محبيها.
وكانت نغم طرحت
مؤخراً أغنية “خلاويص” من كلمات رامي أمين وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع زووم وحققت
من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة، وتعكف علي الإنتهاء من تسجيل مجموعة
من الأغاني لطرحهم خلال الفترة المقبلة أيضاً.
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