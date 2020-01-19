أم تنقذ طفلتها 5 سنوات من حريق شقتهما بالقناطر الخيرية

أقدمت أم بمنطقة شلقان بمدينة القناطر الخيرية لتضحي بنفسها من أجل إنقاذ نجلها البالغ من العمر 5 سنوات، حيث شب حريق بشقتهما وهى بخارج بالمنزل وعندما عادت وجدت النيران أوشكت على الدخول وسط الحريق وإنقاذ طفلها وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بشقة بمنطقة شلقان بشبرا الخيمة،علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية،حيث تبين نشوب حريق بشقة بمنطقة شلقان بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية،حيث تبين نشوب حريق بالشقة إثر ماس كهربائي أثناء نزول الام تاركة نجلها عمرة 5 سنوات داخل الشقة،وعندما عادت وجدت النيران مشتعلة بحجرة الاطفال فأسرعت بقدوم وسط الحريق وانقذت نجلها، دون إصابات.



وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون أن يمتد للمناطق المجاورة دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.