وزير الثقافة وليلى علوي والهام شاهين في حفل تأبين المخرج سمير سيف (صور)

نظم المركز القومى للسينما حفل تأبين للمخرج الراحل سمير سيف، بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والفنانة إلهام شاهين، والفنانة ليلى علوي وبعض صناع السينما ، وذلك منذ قليل بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية .

شارك بالحضور كل من أبناء الراحل الدكتور سمير سيف "هاني وداني"، كما شارك بالحضور ايضأ المخرج علي إدريس وزوجته الكاتبة زينب عزيز والمخرج المسرحي أشرف فايق ومدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق والمخرج ومدير التصوير محسن أحمد .

وكان المخرج سمير سيف رحل عن عالمنا فى شهر ديسمبر الماضى، بينما تبقى أعماله التى أضافت الكثير لصناعة السينما فى العالم العربى .