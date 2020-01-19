Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهرجان الإبل يقرر سحب جوائز ابن دغيثر و ابن حجنة

الأحد 19/يناير/2020 - 07:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

قررت اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها المشاركان أهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني العتيبي، ومترك بن نايف بن تركي بن حجنة، في النسخة الرابعة للمهرجان، وذلك بناء على ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي للثنائي.


وإلى جانب سحب وحجب الجوائز والنتائج، تم إلزام المشارك أهلال بن عايض بن دغيثر بدفع غرامة قدرها مليون ريال، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى دفع المبلغ.


كما تم حرمان المشارك مترك بن نايف بن تركي من المشاركة في كافة المهرجانات التي ينظمها نادي الإبل لمدة سنتين من تاريخ هذا القرار.


وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بخالص الشكر والتقديرلخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعمهما للمهرجان والذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع، مبيناً أن المهرجان وطوال نسخه الثلاث الماضية استقطب عدداً كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من جميع انحاء العالم، كاشفاً عن مزيد من (الإجراءات التطويرية) على برامج وأنشطة المهرجان في نسخته الرابعة تمثلت في مسابقات جديدة تساهم في رفع المنافسة بين المشاركين.


وكان النادي قد أعلن في وقتٍ سابق عن اعتماد فئة 100 للوضح والمجاهيم والصفر والشعل وفئات 50 - 30 – و20 إنتاج للفئات السابقة لإضافة لفئتي الشقح والحمر، كما تم للمرة الأولى إضافة فئة 20 نخبة النخبة، إضافةً إلى فئة الفرديات في جميع الألوان وهي فردي دق وجل، إلى جانب ذلك تم اعتماد مسابقة الفحل المنتج مع 8 من إنتاجه قعود و7 بكار من سن ثنية وتحت، ومسابقة الهجيج التي تقام للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالإضافة لمسابقة الطبع.


تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتبر مركز جذب واهتمام للمهتمين بشؤون الابل محليا وعالميا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان الابل سحب جوائز الات ابن دغيثر ابن حجنة

أخبار تهمك

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين و 49 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ أقل من ساعة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الأحد 19-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعتين و 12 دقيقة

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعة و 21 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار SAlah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة

منذ ساعة و 28 دقيقة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ 40 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ ساعتين و 24 دقيقة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ ساعتين و 28 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول بدون تقطيع| بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد الآن| رابط ماتش ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| هدف صلاح ضد مانشستر يونايتد yallakora

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

انطلاق مهرجان الملك عبد العزيز للإبل بنسخته الثالثة "غدا"

إرث المملكة الثقافي وتراثها الوطني في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

"النايلة" تحقق الأول بالشقح في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

تتويج منقيات ( 50 شعل ) في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

ختام "مزاين الإبل" وأرقام قياسية للمشاركين

مهرجان الإبل يشهد إقبالاً كبيراً في عطلة نهاية الأسبوع

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

05:28 م

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

06:16 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

06:19 م

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status