مهرجان الإبل يقرر سحب جوائز ابن دغيثر و ابن حجنة

قررت اللجنة القانونية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، سحب وحجب جميع الجوائز والنتائج التي حصل عليها المشاركان أهلال بن عايض بن دغيثر الشيباني العتيبي، ومترك بن نايف بن تركي بن حجنة، في النسخة الرابعة للمهرجان، وذلك بناء على ما تم رصده عبر وسائل التواصل الاجتماعي للثنائي.





وإلى جانب سحب وحجب الجوائز والنتائج، تم إلزام المشارك أهلال بن عايض بن دغيثر بدفع غرامة قدرها مليون ريال، وحرمانه من المشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حتى دفع المبلغ.





كما تم حرمان المشارك مترك بن نايف بن تركي من المشاركة في كافة المهرجانات التي ينظمها نادي الإبل لمدة سنتين من تاريخ هذا القرار.





وتوجه رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين بخالص الشكر والتقديرلخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على دعمهما للمهرجان والذي يأتي في إطار جهود المملكة ومساعيها لحفظ هذا الموروث العريق، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والمعرفية في هذا القطاع، مبيناً أن المهرجان وطوال نسخه الثلاث الماضية استقطب عدداً كبيراً من ملاك الإبل وهواتها من جميع انحاء العالم، كاشفاً عن مزيد من (الإجراءات التطويرية) على برامج وأنشطة المهرجان في نسخته الرابعة تمثلت في مسابقات جديدة تساهم في رفع المنافسة بين المشاركين.





وكان النادي قد أعلن في وقتٍ سابق عن اعتماد فئة 100 للوضح والمجاهيم والصفر والشعل وفئات 50 - 30 – و20 إنتاج للفئات السابقة لإضافة لفئتي الشقح والحمر، كما تم للمرة الأولى إضافة فئة 20 نخبة النخبة، إضافةً إلى فئة الفرديات في جميع الألوان وهي فردي دق وجل، إلى جانب ذلك تم اعتماد مسابقة الفحل المنتج مع 8 من إنتاجه قعود و7 بكار من سن ثنية وتحت، ومسابقة الهجيج التي تقام للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، بالإضافة لمسابقة الطبع.





تجدر الإشارة إلى أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يعتبر مركز جذب واهتمام للمهتمين بشؤون الابل محليا وعالميا.