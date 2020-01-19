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نيرمين الفقي تواسي غادة نافع في وفاة والدتها ماجدة الصباحي

الأحد 19/يناير/2020 - 08:59 م
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نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
ولاء عبد الناصر تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مواساة الفنانة غادة نافع فى وفاة والدتها النجمة ماجدة الصباحي.

وبدأت مراسم عزاء الراحلة ماجدة الصباحي اليوم بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على تأدية واجب العزاء أبرزهم "ليلي علوي، إلهام شاهين، عزت العلايلي".

يشار إلى أن الفنانة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز ٨٩ عاما، بعد مسيرة فنية حافلة، قدمت فيها العديد من الأعمال الفنية المميزة.

جدير بالذكر أن من أبرز أعمال النجمة الراحلة ماجدة "النداهة، جميلة، العمر لحظة، أين عمري، الحقيقة العارية، بنات اليوم"، وغيرها من الأعمال الفنية.
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