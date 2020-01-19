تعاون فني جديد بين المخرج محمد القاضي والمنتج وليد منصور

انتهي المخرج الشهير محمد القاضي، من تصوير أحدث كليباته مع الفريق الغنائي "الصواريخ" والذي يعتبر التعاون الأول له مع المنتج الشهير وليد منصور "تالنت دبليو ام"، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وابدى "القاضي" عن سعادته بالتعاون مع منتج كبير باسم وليد منصور، كما تعاقد معه ايضا علي إخراج العديد من المشاريع الفنية خلال الفترة المقبلة مع عدد كبير مع نجوم الغناء بالوطن العربي، ويعقدان خلال هذه الأيام عدد من الجلسات الفنية والتحضير لها.