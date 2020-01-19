"من اليونان".. نيرمين الفقي تغازل جمهورها بـ"هوت شورت" (صور)

قضت الفنانة نرمين الفقي، الصيف من العام الماضي، في اليونان، حيث ظهرت وأطلت على جمهورها، بإطلالة رقيقة أبرزت جمالها الطبيعي، حيث أنه من المعتاد أن تشارك جمهورها بصورها الجديدة .



شاركت الفنانة جمهورها، على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأطلالتها الصيفية أثناء قضاء إجازتها في اليونان، حيث ظهرت نرمين بهوت شورت، وتوب باللون الأبيض مكشوف الكتفين، عكس جمالها الطبيعى التى تتمتع به، وأرتدت شنطة صغيرة من اللون البني وحذاء رياضي أبيض وتركت شعرها منسدلا، كما حرصت على الظهور بدون مكياج، أثناء تواجدها في شوارع "ميكونوس" باليونان، وصور آخري خلال تنزها في شوارع اليونان، حيث كتبت أنها تشعر أنها موجودة في الميناء القديم بالإسكندرية.







والجدير بالذكر "الفقي" شاركت في حكاية "ما يطلبه المستمعون" ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل "نصيبي وقسمتك" ‏وشارك معها في البطولة رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي ومحمد عادل، من تأليف ‏عمرو محمود ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎،

وشاركت في مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثاني،

بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وولاء الشريف وكارولين عزمي وصفاء الطوخي وأحمد صيام، تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور.

