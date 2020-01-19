مراجعة فلسفة اولى ثانوى ترم اول 2020 لطلاب الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم

مراجعة فلسفة اولى ثانوى ترم اول 2020، يبحث جميع طلاب وطالبات الثانوية العامة بكافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لمعرفة مراجعة فلسفة اولى ثانوى ترم اول 2020، حيث أن الامتحانات بدأ اليوم الأحد الموافق 19/1/2020 وكام الامتحان ورقيًا مثل جميع المواد الدراسية، وهذا حسب ما يتم اعتماده من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.





مراجعة فلسفة اولى ثانوى ترم اول 2020

وأكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النماذج تشمل الكثير من الأسئلة المختلفة المتوقع وجودها في الامتحان، وتمت الإشارة إلى أن جميع النماذج الاسترشادية هي التي تستهدف تدريب جميع الطلبة والطالبات وتجهيزهم للإمتحان، وهذا ليتم خوض جميع الأختبارات سواء الإلكترونية للصف الثاني والورقية الخاصة بالصف الأول الثانوي.





وقامت أيضًا الوزارة بالإعلان أن جميع الطلاب المقيدين في الصفين الأول والثاني الثانوي عليهم زيارة الموقع الرسمي الخاص بـوزارة التربية والتعليم عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، وهذا ويتم التعرف على النماذج الاسترشادية الناجحة والهامة، ويتم عقد جميع الإمتحانات الخاصة بالصف الأول الثانوي ورقياً في الفترة المسائية، وسوف يتم عقد الامتحانات لجميع المواد الخاصة بالمستوى الرفيع داخل جميع المدارس سواء الرسمية والخاصة واللغات.



