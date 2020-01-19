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إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020

الأحد 19/يناير/2020 - 07:36 م
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الإنفوجراف
الإنفوجراف
الفجر الاقتصادي
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كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن تقدم مصر 4 مراكز في مؤشر أفضل الدول 2020، وفقًا لوكالة "us news"من خلال إنفوجراف.

وقال المركز: "واصلت مصر تقدمها في مؤشر أفضل الدول، إذ أحتلت المركز 36 عالميًا في إصدار 2020 بعدما جاءت في المركز 40 في الإصدار السابق، كما احتلت مصر هذا العام المركز الثاني عربيًا بناءً على قوتها الاستراتيجية والسياسية والثقافية وتراثها التاريخي وقدرتها على مواكبة محركات التغيير ودفع عجلة التنمية".
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
إنفوجراف.. تقدم مصر 4 مراكز في قائمة أفضل الدول 2020
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الكلمات المفتاحية

مركز معلومات مجلس الوزراء ترتيب مصر الافضل 2020 US News

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