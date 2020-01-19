Advertisements
Advertisements
Advertisements

جنايات المنيا تعاقب 3 متهمين متورطين في إحراز أسلحة 3 سنوات

الأحد 19/يناير/2020 - 07:41 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ أسماء نجاتي
Advertisements
عاقبت اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان وعضوية المستشارين ممدوح حلمى شلبى وهشام إبراهيم عميره، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى ومحمود، 3 متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية تراوحت بين 5 و10 الآف جنيه في قضايا إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص في مركز العدوة عام 2019.

قال مصدر قضائى إن المحكمة عاقبت كل من: "راتب-م-ع" 36 عاما عامل، "محمد-ج-ع" 29 عاما فلاح، و"يحى-ع-م" 27 عاما عامل، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية تراوحت ما بين 5 و10 الآف جنيه في قضايا إحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص في شهرى يوليو وأكتوبر عام 2019.

كما قررت المحكمة التحفظ على الأسلحة المضبوطة والذخائر التى كنت بحوزة المتهمين، وكان المحامى العام لنيابات شمال المنيا أحال المتهمين الثلاث أواخر أكتوبر الماضى للجنايات لمحاكمتهم في التهم المنسوبة إليهم.
وآجلت ذات المحكمة إعادة محاكمة 25 متهما في قضيتين تترتبطان بأعمال عنف بمركزى العدوة وسمالوط للمرافعة والإطلاع، لشهر أبريل القادم.

قال مصدر قانوني إن المحكمة نظرت اليوم قضيتين، الأولى تضم 16 متهما من عناصر الإخوان بينهم واحد محبوس في قضية تظاهر بمركز سمالوط عام 2016.

والقضية الثانية تضم 9 متهمين محكوم عليهم في أحداث اقتحام قسم شرطة العدوة، بينهم 8 محبوسين على ذمة القضية، التى تعود إلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتعاد إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم وتسليم أنفسهم، وقد تأجلت إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر المنيا اخبار 3 سنوات مالية

أخبار تهمك

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ 37 دقيقة

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ ساعتين و 21 دقيقة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ ساعة و نصف

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ أقل من ساعتين

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول بدون تقطيع| بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد الآن| رابط ماتش ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| هدف صلاح ضد مانشستر يونايتد yallakora

منذ ساعتين

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ ساعتين و 25 دقيقة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الأحد 19-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار SAlah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة

منذ ساعة و 25 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعتين و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

السجن من 7 إلى 15 سنة لـ32 متهما في أحداث عنف المنيا

ننشر بالأرقام النهائية الأحكام على بديع وأعوانه "بعنف العدوة"

2 مارس.. أولى جلسات طعن متهمين بالانضمام لجماعة محظورة على سجنهم 10 سنوات

السجن من 2 إلى 15 سنة لـ11 إخوانيًا في أحداث تظاهر وعنف بالمنيا

السجن من 3 إلى 15 سنة لـ38 إخوانيًا في قضيتي قطع طرق وتجمهر بالمنيا

المشدد 10 سنوات لمتهم و5 أعوام لآخرين و7 لمتهمين في "أحداث العدوة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

05:28 م

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

06:16 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

06:19 م

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status