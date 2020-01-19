جنايات المنيا تعاقب 3 متهمين متورطين في إحراز أسلحة 3 سنوات



قال مصدر قضائى إن المحكمة عاقبت كل من: "راتب-م-ع" 36 عاما عامل، "محمد-ج-ع" 29 عاما فلاح، و"يحى-ع-م" 27 عاما عامل، بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية تراوحت ما بين 5 و10 الآف جنيه في قضايا إحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص في شهرى يوليو وأكتوبر عام 2019.



كما قررت المحكمة التحفظ على الأسلحة المضبوطة والذخائر التى كنت بحوزة المتهمين، وكان المحامى العام لنيابات شمال المنيا أحال المتهمين الثلاث أواخر أكتوبر الماضى للجنايات لمحاكمتهم في التهم المنسوبة إليهم.

وآجلت ذات المحكمة إعادة محاكمة 25 متهما في قضيتين تترتبطان بأعمال عنف بمركزى العدوة وسمالوط للمرافعة والإطلاع، لشهر أبريل القادم.



قال مصدر قانوني إن المحكمة نظرت اليوم قضيتين، الأولى تضم 16 متهما من عناصر الإخوان بينهم واحد محبوس في قضية تظاهر بمركز سمالوط عام 2016.



والقضية الثانية تضم 9 متهمين محكوم عليهم في أحداث اقتحام قسم شرطة العدوة، بينهم 8 محبوسين على ذمة القضية، التى تعود إلى أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وتعاد إجراءات محاكمتهم عقب القبض عليهم وتسليم أنفسهم، وقد تأجلت إلى جلسة اليوم الثالث من دور شهر أبريل.

عاقبت اليوم الأحد محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعد الدين حسن سرحان وعضوية المستشارين ممدوح حلمى شلبى وهشام إبراهيم عميره، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى ومحمود، 3 متهمين بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية تراوحت بين 5 و10 الآف جنيه في قضايا إحراز أسلحة وذخائر بدون ترخيص في مركز العدوة عام 2019.