«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

مشاهدة مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يواجه نادي ليفربول الإنجليزي KORA STAR نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد 19 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين KORA GOAL من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وستذاع مباراة نادي ليفربول KORA ONLINE ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق رؤوف خليف.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ليفربول KIRA ONLINE ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحتل نادي ليفربول KORA STAR صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة من أصل 21 مباراة خاضها الريدز حتى في الدوري.

بينما يتواجد نادي مانشستر يونايتد LIVERPOOL ONLINE في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن.







