انهيار حسام داغر في عزاء والدته (صور)

انهار الفنان حسام داغر، في عزاء والدته المقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، ودخل في نوبة بكاء أثناء استقبال المعزين



وحرص عدد من النجوم حضور وتقديم واجب العزاء في والدة حسام داغر، ومن أبرزهم الفنان أحمد فتحي والأهل والأصدقاء لمواساتهم.



وشيُعت جنازة والدة حسام داغر، يوم السبت الماضي من مسجد المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايد وتواجد عدد من النجوم ولعل من أبرزهم أشرف زكي، محمد شاهين، إسلام إبراهيم.