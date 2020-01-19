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رئيس لجنة الحاجزين بالإسكان: المشروع أنهى معاناة 3 آلاف أسرة في أسوان

الأحد 19/يناير/2020 - 07:37 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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عقب تسليم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز بمنطقة حي العقاد، وجه المهندس خليل الجبالى رئيس لجنة الحاجزين والمنتفعين بالمشروع الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي نيابة عن 3 آلاف أسرة لإنهاء معاناتهم باقتحام إحدى أهم المشاكل الجماهيرية الناتجة عن توقف هذا المشروع الحيوى لأكثر من 12 عامًا ليعيد له الحياة من جديد. 


كما قام رئيس لجنة الحاجزين والمنتفعين بالمشروع بتوجيه الشكر أيضًا إلى محافظ أسوان لحرصه على سرعة تسليم المرحلة الأولى لهذا المشروع الذى يخص شريحة كبيرة من أبناء المحافظة وذلك بعد توقفه وتعثره لسنوات طويلة فقد فيه الحاجزين الأمل في حصولهم على هذه الوحدات السكنية. 


ولفت إلى أن ذلك يؤكد على الجدية والإهتمام الغير مسبوق من محافظ الإقليم للوفاء بما وعد به منذ توليه مسئولية المحافظة بتسخير كافة الإمكانيات للانتهاء من التشطيبات والمرافق العامة بهذه المرحلة ثم المراحل التالية ما حقق ارتياحيه وحالة رضاء عام لدى الحاجزين لهذه الخطوة الهامة لإنهاء معاناتهم وتخفيف الأعباء المالية والمعنوية عن كاهل أسر المنتفعين بالمشروع مما يساهم بدوره في توفير الاستقرار الأسري والإجتماعي لهم.
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