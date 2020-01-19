كول كورة LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ليفربول (هدف صلاح)

مشاهدة مباراه ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر يلا شوت يستعد نادي ليفربول الإنجليزي KORA STAR لمواجهة نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد 19 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين KORA GOAL من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي ليفربول KIRA ONLINE ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة YALLA SHOOT وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب آنفليد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

وستذاع مباراة نادي ليفربول KORA ONLINE ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق رؤوف خليف.

بث مباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.

كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي مانشستر يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.







