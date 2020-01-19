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بعد تقرير "الفجر" .. اجتماع عاجل لحل مشكلة "الصرف الصحي" بقرية كفر إبراهيم في دسوق
الأحد 19/يناير/2020 - 07:36 م
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عمرو الشامي
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قام اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، بزيارة قرية كفر ابراهيم التابعة لمركز دسوق، مرتديًا حذاء شتوى "طرمبة" لمعاينة شوارع وبحث مشكلة الصرف الصحى بالقرية ميدانيًا وسط سقوط الأمطار.
وحرص محافظ كفرالشيخ، على التجول فى شوارع القرية فى مياه الشتاء، وسط عشرات المواطنين من أهالى القرى ليستمع الى مشاكلهم، يرافقه اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.
وعلى الفور قرر محافظ كفر الشيخ، عقد اجتماع عاجل مساء اليوم الأحد، برئاسته بديوان عام المحافظة بحضور ممثلي مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق والجهات المعنية وممثلين عن أهالى القرية لإيجاد الحل العاجل لمشكلة تراكم مياه الأمطار ومعوقات مشروع الصرف الصحى بالقرية، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها " آفاق 2020 " والذى يعد من أهم مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية للمواطنين التى تدعمها الدولة، ليحل محل مشروع الصرف الصحى القديم بالقرية "مشروع خفض منسوب "، داعيًا أهالي قرية " كفر ابراهيم " الى التعاون مع الجهات التنفيذية لحل هذه المشكلة.
تأتي جولة المحافظ بإنقاذ منازل قرية كفر إبراهيم إستجابة لما نشرته "الفجر" عن تهديد مياه الصرف الصحي لمنازل الأهالي في تقرير تحت عنوان "700 منزل مهدد بالإنهيار بسبب الصرف الصحي في كفر الشيخ".
وحرص محافظ كفرالشيخ، على التجول فى شوارع القرية فى مياه الشتاء، وسط عشرات المواطنين من أهالى القرى ليستمع الى مشاكلهم، يرافقه اللواء خالد مرسى، رئيس مركز ومدينة دسوق، وعدد من القيادات التنفيذية.
وعلى الفور قرر محافظ كفر الشيخ، عقد اجتماع عاجل مساء اليوم الأحد، برئاسته بديوان عام المحافظة بحضور ممثلي مياه الشرب والصرف الصحي والوحدة المحلية بمركز ومدينة دسوق والجهات المعنية وممثلين عن أهالى القرية لإيجاد الحل العاجل لمشكلة تراكم مياه الأمطار ومعوقات مشروع الصرف الصحى بالقرية، حيث يتم تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها " آفاق 2020 " والذى يعد من أهم مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية للمواطنين التى تدعمها الدولة، ليحل محل مشروع الصرف الصحى القديم بالقرية "مشروع خفض منسوب "، داعيًا أهالي قرية " كفر ابراهيم " الى التعاون مع الجهات التنفيذية لحل هذه المشكلة.
تأتي جولة المحافظ بإنقاذ منازل قرية كفر إبراهيم إستجابة لما نشرته "الفجر" عن تهديد مياه الصرف الصحي لمنازل الأهالي في تقرير تحت عنوان "700 منزل مهدد بالإنهيار بسبب الصرف الصحي في كفر الشيخ".
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