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أمانة مستقبل وطن بـ "دراو" في أسوان تناقش خطة العمل الحزبي

الأحد 19/يناير/2020 - 07:32 م
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بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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عقدت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز دراو بمحافظة أسوان أول اجتماعاتها لمناقشة خطة العمل الحزبي خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً علي توجيهات المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن. 

وصرح النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب في محافظة أسوان أن الاجتماع تناول مناقشة العديد من المحاور المختلفة منها مناقشة تشكيل اللجان الفرعية المساعدة للامانات، وسبل المشاركة المجتمعية لأعضاء الحزب خلال الفترة المقبلة من أجل تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين ورفع العبء عنهم.

وأضاف طه حسن أمين الحزب بمركز دراو أن الاجتماع تناول أيضا إلقاء الضوء على الخطوات التي سيتم اتباعها خلال الفترة المقبلة لتوسيع القاعدة الجماهيرية للحزب عن طريق عمل عضويات جديدة.
أمانة مستقبل وطن بـ "دراو" في أسوان تناقش خطة العمل الحزبي
أمانة مستقبل وطن بـ "دراو" في أسوان تناقش خطة العمل الحزبي
أمانة مستقبل وطن بـ "دراو" في أسوان تناقش خطة العمل الحزبي
أمانة مستقبل وطن بـ "دراو" في أسوان تناقش خطة العمل الحزبي
أمانة مستقبل وطن بـ "دراو" في أسوان تناقش خطة العمل الحزبي
أمانة مستقبل وطن بـ "دراو" في أسوان تناقش خطة العمل الحزبي
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الكلمات المفتاحية

مصر مستقبل وطن اسوان اخبار

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