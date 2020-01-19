تاجيل مباريات المجموعة السادسة للقسم الثالث

قررت لجنة مسابقات القسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية برئاسة عبده عبد العظيم رئيس اللجنة وايهاب توفيق مقرر اللجنة، تأجيل مباريات الجولة السابع عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 1/25 لتقام يوم الإثنين الموافق 1/27.



وهذه مباريات الجولة، السكة الحديد مع شباب بطا، مصر للتأمين مع طوخ

الغابه مع ألماظة، البلاستيك مع المرج، العبور مع اتحاد الشرطة، بنها مع بهتيم

شباب الأميرية مع الشمس.



و أسفرت نتائج الجولة السادسة عشرة عن النتائج التالية :



فوز السكة الحديد على فريق طوخ بثلاثة أهداف نظيفة ٠

وتغلب فريق ألماظة على الأميرية بأربعة أهداف دون رد٠

وحقق فريق شباب بطا الفوز على فريق شباب سراى القبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ٠

وفاز فريق المرج على الغابه بهدف نظيف ٠

وفاز فريق بنها على فريق الشمس بهدف نظيف

وتعادل فريق اتحاد الشرطة مع فريق مصر للتأمين بهدف لكل منهما ٠

وتعادل فريق بهتيم مع فريق العبور بهدف لكل منهما ٠



ترتيب المجموعة الـ 6



1- السكة الحديد 32 نقطة

2- مصر للتأمين 27 نقطة

3- ألماظة 26 نقطة

4- شباب بطا 25 نقطة

5- العبور 24 نقطة

6- البلاستيك 23 نقطة

7- المرج 23 نقطة

8- اتحاد الشرطة 20 نقطة

9- الشمس 20 نقطة

10- بهتيم 19 نقطة

11- الغابه 18 نقطة

12- بنها 15 نقطة

13- طوخ 15 نقطة

14- الأميرية 12 نقطة

15- سراى القبة 5 نقاط