Advertisements
Advertisements
Advertisements

تاجيل مباريات المجموعة السادسة للقسم الثالث

الأحد 19/يناير/2020 - 07:27 م
Advertisements
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
قررت لجنة مسابقات القسم الثالث مجموعة القاهرة والقليوبية برئاسة عبده عبد العظيم رئيس اللجنة وايهاب توفيق مقرر اللجنة، تأجيل مباريات الجولة السابع عشر للمجموعة السادسة للقسم الثالث والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل الموافق 1/25 لتقام يوم الإثنين الموافق 1/27.

وهذه مباريات الجولة، السكة الحديد مع شباب بطا، مصر للتأمين مع طوخ
الغابه مع ألماظة، البلاستيك مع المرج، العبور مع اتحاد الشرطة، بنها مع بهتيم
شباب الأميرية مع الشمس.

و أسفرت نتائج الجولة السادسة عشرة عن النتائج التالية :

فوز السكة الحديد على فريق طوخ بثلاثة أهداف نظيفة ٠
وتغلب فريق ألماظة على الأميرية بأربعة أهداف دون رد٠
وحقق فريق شباب بطا الفوز على فريق شباب سراى القبة بثلاثة أهداف مقابل هدف ٠
وفاز فريق المرج على الغابه بهدف نظيف ٠
وفاز فريق بنها على فريق الشمس بهدف نظيف
وتعادل فريق اتحاد الشرطة مع فريق مصر للتأمين بهدف لكل منهما ٠
وتعادل فريق بهتيم مع فريق العبور بهدف لكل منهما ٠

ترتيب المجموعة الـ 6

1- السكة الحديد 32 نقطة
2- مصر للتأمين 27 نقطة
3- ألماظة 26 نقطة
4- شباب بطا 25 نقطة
5- العبور 24 نقطة
6- البلاستيك 23 نقطة
7- المرج 23 نقطة
8- اتحاد الشرطة 20 نقطة
9- الشمس 20 نقطة
10- بهتيم 19 نقطة
11- الغابه 18 نقطة
12- بنها 15 نقطة
13- طوخ 15 نقطة
14- الأميرية 12 نقطة
15- سراى القبة 5 نقاط
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول بدون تقطيع| بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد الآن| رابط ماتش ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| هدف صلاح ضد مانشستر يونايتد yallakora

منذ ساعتين

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ أقل من ساعتين

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ أقل من ساعتين

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ 36 دقيقة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ ساعتين و 24 دقيقة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الأحد 19-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار SAlah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة

منذ ساعة و 24 دقيقة

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ أقل من ساعة

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين و 45 دقيقة

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ أقل من ساعة

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعة و 17 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ ساعة و نصف

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعتين و 8 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

05:28 م

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

06:16 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

06:19 م

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status