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محمود قابيل يُقدم واجب العزاء في ماجدة الصباحي (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 08:07 م
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عزاء ماجدة الصباحي
عزاء ماجدة الصباحي
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرص الفنان محمود قابيل، على تقديم العزاء في الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، المُقام بمسجد عمر مكرم، في ميدان التحرير وتستقبل العزاء نجلتها الوحيدة الفنانة غادة نافع.

وقام عدد كبير من نجوم الفن حرصهم على تأدية واجب عزاء ماجدة الصباحي، ومن أبرزهم ليلى علوي، إلهام شاهين، الإعلامي عمرو الليثي.

ورحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي، يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ89 عامًا، بعد صراع مع عدة أمراض أبرزهم مرض في القلب
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