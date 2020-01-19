غادة نافع تستقبل العزاء في الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

بدأت الفنانة غادة نافع نجلة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي،في استقبال العزاء في والدتها الراحلة، وذلك بمسجد عمر مكرم، وسط عدد كبير من نجوم الفن على حضور مراسم العزاء لمواستها، وبدت غادة في بعض الأحيان وهي صامدة، والبعض الآخر وهي منهارة من البكاء لرحيل والدتها.



توفيت الفنانة ماجدة الصباحي يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا، وتم تشييع جثمانها يوم الجمعة من مسجد مصطفى محمود، وتم تغطية النعش الخاص بها بعلم مصر، وتم دفنها بمقابر العائلة في منطقة الواحات ليوارى الثرى.



والبعض لم يكن يعلم أن اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، بدأت ماجدة حياتها الفنية في 15 من عمرها، من خلال فيلم "الناصح".