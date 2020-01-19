Advertisements
Advertisements
Advertisements

غادة نافع تستقبل العزاء في الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

الأحد 19/يناير/2020 - 08:04 م
Advertisements
عزاء ماجدة
عزاء ماجدة
هبة أحمد
Advertisements
بدأت الفنانة غادة نافع نجلة الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي،في استقبال العزاء في والدتها الراحلة، وذلك بمسجد عمر مكرم، وسط عدد كبير من نجوم الفن على حضور مراسم العزاء لمواستها، وبدت غادة في بعض الأحيان وهي صامدة، والبعض الآخر وهي منهارة من البكاء لرحيل والدتها.

توفيت الفنانة ماجدة الصباحي يوم الخميس الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا، وتم تشييع جثمانها يوم الجمعة من مسجد مصطفى محمود، وتم تغطية النعش الخاص بها بعلم مصر، وتم دفنها بمقابر العائلة في منطقة الواحات ليوارى الثرى.

والبعض لم يكن يعلم أن اسمها الحقيقي هو عفاف علي كامل أحمد عبدالرحمن الصباحي، بدأت ماجدة حياتها الفنية في 15 من عمرها، من خلال فيلم "الناصح".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مشاهير الفن مسلسلات رمضان مسلسلات فنانين الات افلام جديدة اخبار الفن

أخبار تهمك

رابط يلا شوت يوتيوب مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الشوط الأول كورة لايف yalla-shoot الاسطورة

منذ ساعة و 16 دقيقة

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

منذ 35 دقيقة

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعتين و 44 دقيقة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الأحد 19-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف ahly مشاهدة مباراة الاهلي والمقاولون بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الاهلي GOAL PLUS

منذ أقل من ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من ساعتين

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم .. بث مباشر رابط مباراة الأهلي والمقاولون اليوم live ON Sport

منذ ساعة و نصف

رابط كورة لايف AHLY NoW مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر koRa LiVE تابع لايف مباراة الأهلي يوتيوب فالجول

منذ أقل من ساعة

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار SAlah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة

منذ ساعة و 23 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول بدون تقطيع| بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد الآن| رابط ماتش ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| هدف صلاح ضد مانشستر يونايتد yallakora

منذ ساعتين

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ ساعتين و 23 دقيقة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ ساعتين و 19 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ ساعتين و 7 دقيقة

موضوعات متعلقة

بعد رحيلها.. تعرف على ديانة ماجدة الصباحي وسر حجر ابنتها عليها

بكلمات مؤثرة رانيا ياسين تساند غادة نافع في وفاة والدتها "ماجدة الصباحي"

تعرف على موعد عزاء الفنانة القدير ماجدة الصباحي

بكلمات مؤثرة.. روجينا تنعي الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي

"أحبت الفن بحق"..هكذا نعت ندى بسيوني الراحلة ماجدة الصباحي

سمير صبري وعزت العلايلي أول الحاضرين لأداء صلاة الجنازة على الراحلة ماجدة صباحي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:37 م

بدون تقطيع.. مشاهدة مباراة الأهلي والمقاولون بث مباشر KORA STAR كورة ستار

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

05:28 م

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

06:16 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

06:19 م

«يلاشووت Mohmmed Salah» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ليفربول

07:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status