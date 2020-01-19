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بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)

الأحد 19/يناير/2020 - 08:01 م
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير: بلال أحمد
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بدء منذ قليل عزاء والدة الفنان حسام داغر، المُقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين.

وحرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء في والدة حسام داغر، ومن أبرزهم الفنان محمد فتحي، وعدد كبير من الأهل والأصدقاء.

وشيُعت جنازة والدة حسام داغر، أمس السبت من مسجد المجمع الإسلامى بمدينة الشيخ زايدبحضور عدد من الفنانين أبرزهم أشرف زكي، محمد شاهين،
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
بدء عزاء والدة حسام داغر بمسجد الشرطة (صور)
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