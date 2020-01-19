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إلهام شاهين تؤدي واجب العزاء في الراحلة ماجدة الصباحي

الأحد 19/يناير/2020 - 07:47 م
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إلهام شاهين
إلهام شاهين
ولاء عبد الناصر تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرصت الفنانة إلهام شاهين على تأدية واجب العزاء فى الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي.


وحضر العزاء عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم ليلي علوي، عادل عزوز، عمرو الليثي.


وبدأت منذ قليل مراسم عزاء الراحلة ماجدة الصباحي بمسجد عمر مكرم بوسط البلد، بحضور ابنتها وحفيدها لأخذ العزاء.


يشار إلى أن الفنانة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا يوم الخميس الماضي، عن عمر يناهز ٨٩ عاما، بعد مسيرة فنية حافلة، قدمت فيها العديد من الأعمال الفنية المميزة.

جدير بالذكر أن من أبرز أعمال النجمة الراحلة ماجدة "النداهة، جميلة، العمر لحظة، أين عمري، الحقيقة العارية، بنات اليوم"، وغيرها من الأعمال الفنية.
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