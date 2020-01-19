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أكرم حسني خلال عودته من موسم الرياض: "هننام أخيرًا"

الأحد 19/يناير/2020 - 07:27 م
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أكرم حسني
أكرم حسني
رشا عادل
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نشر الفنان المصري أكرم حسني، مجموعة صور جديدة له، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر أكرم خلال الصور داخل الطيارة برفقة فريق مسرحية "عطل فني"، وهما الفنان ماجد وشيكو وأمير طعيمة ونشوي مصطفي.

وعلق الفنان المصري على الصور قائلًا:"هننام أخيرًا رجعنا مصر بعد مجموعة عروض نجاحة بفضل الله من مسرحية عطل فني فخور جدًا بالتوفيق اللي اشتغلت معاه في المسرحية دي وبحماسهم وحبهم لشغلهم وبشكر كل اللي ساهم في خروج المسرحية بالشكل المشرف ده".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور حسني، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا:"حمدلله على السلامة ربنا يوفقوا" وأضاف آخر "هتنور مصر وهضلم الرياض"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"منورين يانجوم مصر".

ويذكر أن مسرحية "عطل فني"، تم عرضها ضمن خلال فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وتدور أحداثها في إطار كوميدي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنانة ايتن عامر ومحمد اوتاكا وهشام ماجد ونشوى مصطفي، والمسرحية من إخراج أوتاكا.
أكرم حسني خلال عودته من موسم الرياض: "هننام أخيرًا"
أكرم حسني خلال عودته من موسم الرياض: "هننام أخيرًا"
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