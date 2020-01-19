الإمارات تعتمد تعديل قانون تنظيم الوكالات التجارية

اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية، في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة، وفق أفضل الممارسات العالمية.





ويستهدف التعديل قطاع الأعمال والشركات المساهمة العامة، ومواطني الدولة والمستثمرين الأجانب، ويسهم بتعديلاته في تعزيز البيئة التنافسية لاقتصاد الإمارات وزيادة الاستثمارات، وفتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة بما يمكنها من الاستمرارية لأجيال قادمة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".





كما يهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم.





وسيعمل التعديل على تقديم فرص للسوق المالي من خلال تحول الشركات وإدراجها بأسواق المال في الدولة، وتشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة التي لديها وكالات تجارية و تملك وكالة تجارية بأقل مخاطر ممكنة، ولا سيما صغار المساهمين.





بجانب حماية مصالح مواطني الدولة في عقود الامتياز الممنوحة لهم، خاصة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تعسف الموكل بإنهاء العقود دون أسباب ومبررات مقنعة.







