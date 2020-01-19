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بتحلموا بأيه في ٢٠٢٠.. مي عمرو تسأل والجمهور يُجيب

الأحد 19/يناير/2020 - 07:32 م
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مي عمر
مي عمر
شيماء يونس
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وجهت الفنانة مي عمرو، لجمهورها سؤال عن ماهية أحلامهم في السنة الجديدة ٢٠٢٠، وذلك من خلال صورة نشرتها على موقع الصور والفيديوهات "أنستجرام"، حيث ظهرت وهي جالسة على كرسي وترتدي فستان تايجر قصير، مع حزاء باللون النبيتي يتماشي مع اللوك .

وكتبت الفنانة على الصورة تعليقا، قائلة:" حارب من أجل حلمك وأحلامك سوف تحارب من أجلك"، حيث أستكملت التعليق موجة سؤال لجمهورها قائلة:" بتحلموا بأيه في ٢٠٢٠؟"، حيث جاء رد الجمهور من تعليقات إيجابية ظهرت في :" بحلم أني أعرف أظبط وقتي زي ما أنا عايزة من زوجي وشغلي وأبنائي"، حيث جاء رد مي عليها قائلة:" حلم كل أم بتشتغل"، وتعليق آخر:" نفسي أحلام ٢٠١٩ تتحقق" وجاء رد مي :"معلش أن شاء الله تتحقق"، "بنحلم تقدموا حاجه هادفة، حلمي أتخرج وأتعين، ألاقي شغل، إكمل دراستي".

ويذكر أن مي، أرتدت فستان زفاف من تصميم مصمم الأزياء هاني البحيري، في ختام الديفيليه السنوي له، الفستان مرصع بالألماس والأحجار الكريمة يقدر بقيمة ١٥ مليون دولار.

والجدير بالذكر أن آخر أعمالها الفنية، ريح المدام والأسطورة، ومسلسل "ولد الغلابة" الذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة الفنان أحمد السقا، إنجي المقدم، كريم عفيفي، إخراج محمد سامي حيث أعربت في حديث سابق لها عن سعادتها بالنجاح الذي حققته، وتشارك في مسلسل"الفتوة" أمام النجم ياسر جلال، في دور حبيبة ياسر جلال في دور فتاة شعبية خلال حقبة زمنية قديمة، لتنافس به في السباق الرمضاني 2020، من إنتاج شركة سينرجي.
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