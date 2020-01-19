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هدف صلاح الأول| يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الأحد 19-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد plus

الأحد 19/يناير/2020 - 06:41 م
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مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر
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تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل إعلان حكم مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي ضمن مباريات الاسبوع الثالث والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم،يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر يونايتد مساء اليوم موعد مباراة ليفربول القادمة ضد مانشستر يونايتد في الدوري يلتقى عملاقي كرة القدم الإنجليزية ليفربول ومانشستر يونايتد يوم الأحد 19 يناير 2020 الموافق 24 جمادى الأولى 1441 هجريًا على ملعب آنفيلد فى .
يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر :
أما عن تشكيلة كلا الفريقين في مباراة اليوم:
فمن المتوقع أن يلعب ليفربول بالتشكيل التالي: أليسون، أليكساندر آرنولد، جو جوميز، فان ديك، روبرتسون، هندرسون، فينالدوم، أوكسليد-تشامبرلين، ماني، صلاح، فيرمينو.

في المقابل قد يدخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي: دي خيا، وان بيساكا، لينديلوف، ماجواير، ويليامز، ماتيتش، فريد، بيريرا، ماتا، مارسيال، جرينوود. بث مباشر

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