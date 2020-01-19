إنتر ميلان يقع في فخ التعادل أمام ليتشي بالدوري الإيطالي

تعادل إنتر ميلان 1-1 مع ليتشي الذي يكافح من أجل البقاء في الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأحد، ليواصل اهدار النقاط للأسبوع الثاني على التوالي.





وضع البديل اليساندرو باستوني إنتر في المقدمة من ضربة رأس بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني لكن ليتشي تعادل سريعا عبر القائد ماركو مانكوسو.





وسدد مارسيلو بروزوفيتش في القائم لصالح إنتر في الشوط الأول غير أن ليتشي، الذي دخل اللقاء بعد سلسلة من أربع هزائم متتالية ودون أي انتصار بملعبه هذا الموسم، كان قريبا من انتزاع الفوز قبل النهاية حين سدد فيليبو فالكو ركلة حرة ارتطمت بإطار المرمى.





ويحتل فريق المدرب أنطونيو كونتي، الذي تعادل 1-1 مع أتلانتا في الجولة الماضية، المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس الذي قد يوسع الفارق إلى أربع نقاط اذا فاز حامل اللقب على بارما في وقت لاحق اليوم.





ويظل ليتشي في المركز 17 برصيد 16 نقطة بفارق نقطة واحدة فوق منطقة الهبوط.



