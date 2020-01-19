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مياه القليوبية تطلق تطبيق للهواتف لتسجيل القراءة وتلقي الشكاوى

الأحد 19/يناير/2020 - 06:31 م
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المهندس مصطفي مجاهد
المهندس مصطفي مجاهد
محمد نبيل
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أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن انطلاق تطبيق الهواتف الذكية (نسخة الأيفون والأندرويد) لعملائها باللغتين العربية والإنجليزية.


ويشتمل التطبيق على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة.


وقال مجاهد في تصريحات صحفية اليوم، إن من هذه الخدمات تسجيل قراءة العداد وتحديث البيانات والاستعلام عن الفاتورة وتسجيل الشكاوى.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الشركة أطلقت هذا التطبيق، لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بالقطاع التجارى، سواء قراءه عداد أو الاستعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحًا أن التطبيق يتيح أيضًا للمواطن تحديث البيانات الخاصه به،لافتا الي أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق، ليضمن حق الدولة والمواطن فى أن تحصل الأولى على مستحقاتها ويسدد الثانى استهلاكه الفعلى فقط.

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