عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تشكيل هجومي للمقاولون العرب أمام الأهلي

الأحد 19/يناير/2020 - 06:30 م
Advertisements
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه الأهلي في المباراة التي ستقام على ستاد السلام بعد قليل.

ويستضيف المقاولون العرب نظيره الأهلي على ستاد السلام بعد قليل في قمة مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من :-

حراسة المرمى : محمود أبو السعود

خط الدفاع : أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي
خط الوسط : محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى

خط الهجوم : سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم

البدلاء :-
إبراهيم صلاح - فادي نجاح - عبد الرحمن فاروق - حسن شاهين -محمد إبراهيم "سوستة" - محمد عصام - لويس أدوارد.
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إزالة اسم النقاز من الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر| Liverpool vs Manchester United Premier League watch live

منذ أقل من ساعة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعة و 13 دقيقة

« يلا شوت Koralive » مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ 18 دقيقة

"يوتيوب" live مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLA SALAH يلا شوت NOW MATCH رابط ماتش ليفربول LIVE

منذ 43 دقيقة

فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده في المباريات

منذ ساعتين و 37 دقيقة

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من نصف ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي| هدف محمد صلاح salah

منذ نصف ساعة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ 36 دقيقة

الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي

منذ ساعة و 26 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:28 م

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

06:06 م

الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي

05:16 م

فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده في المباريات

04:04 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status