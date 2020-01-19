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يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم الأحد 19-1-2020 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:23 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف فريق ليفربول نظيره مانشستر يونايتد في المباراة المرتقبة بين الفريقين وتأتي هذه المباراة ضمن إطار منافسات الإسبوع الثالث والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك  اليوم الأحد 19-1-2020، ويسعى ليفربول المتوهج إلى الفوز على مانشستر يونايتد في لقاء اليوم لمواصلة سلسلة الإنتصارات التاريخية له في مسابقة “البريميرليج”      حيث لم يسبق له الخسارة منذ بداية الموسم في الدوري الإنجليزي، من جانبه يسعى مانشستر يونايتد لصيد عصفورين بحجر واحد، وهو الفوز على ليفربول لأنه كما أسلفنا لم يستطع فريق في التغلب عليه، والثاني هو اللحاق بفريق تشيلسي الذي يحتل المركز الرابع برصيد 39 نقطة ليقاتل من أجل الوصول إلى المراكز الأربعة المتقدمة.

يلا شوت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في كأس السعودية وترتيب الفريقين

يتقدم ليفربول رويداً رويداُ إلى تحقيق اللقب الغالي بطولة الدوري الإنجليزي الغائبة عن خزينة النادي منذ عشرين سنة تقريباُ، وما هي إلا أشهر قليل ليتم الإعلان عن بطل الدوري، خيث يحتل ليفربول المركز الأول في صدارة الدوري برصيد 61 نقطة من أصل 21 مباراة، ونذكر أن ليفربول له مباراة مؤجلة ضد فريق ووستهام، من ناحيته يحتل مانشسر يونايتد المركز الخامس برصيد 34 نقطة

وسيكون النجم المصري محمد صلاح على موعد مع مباراة حافلة بالمتعة والإثارة والتشويق بين ليفربول أمام مانشستر يونايتد اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح الفريقين في تقديم أداء يليق بهما من أجل نشر الفرحة بين جماهيرهم ومحبيهم  في القاء المنتظر بينهم.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

دائماً ما يبحث مشجعين كرة القدم عن موعد المبارايات للإستمتاع الكرة الجميلة، وبناءً على ما يرغب به المشجعين والجماهيى يقدم لكم موقع “صحيفة العين” موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد ، وسنكون معكم في تغطية مواعيد أهم المباريات والقنوات الناقلة لها، ونقدم لكم مواعيد أهم البطولات الكبرى، حيث ستقام مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم  الأحد 19-1-2020 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت مكة المكرمة، بما يوافق الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة وفلسطين.

القنوات الناقلة والمعلق على مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في مباريات كأس السعودية

يبحث جماهير الكرة عن القنوات الناقلة التي تنقل أجمل المباريات للإستمتاع بلعب فريقهم، وستنقل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد عبر باقة قنوات بي أن سبورت الرياضية من خلال القناة الناقلة: بي أن سبورت 2، معلق اللقاء رؤوف خليف
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