بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، ضمن منافسات الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

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ويقام اللقاء مساء اليوم الأحد، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب أنفيلد.

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ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة، بعد أن خاض 21 لقاء، استطاع أن يحقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 50 هدف، ودخل مرماه 14 هدف.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم kora online

بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 22 لقاء حقق الفوز في 9 لقاءات، وخسر 6 مباريات، وتعادل 7 مرات، وأحرز لاعبوه 36 هدف ودخل مرماه 25 آخرين.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم yalla shoot يلا شوت

ليفربول في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي حقق الفوز أمام توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم كورة أون لاين kora online

بينما نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز أمام نظيره ولفرهامبتون وانديررز بهدف دون رد أيضاً، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي بث مباشر اليوم yalla shoot

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتذاع المباراة التي تجمع بين ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، على قناة bein sports Hd 2.