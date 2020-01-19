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بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 06:19 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يواجه مانشستر يونايتد نظيره ليفربول، ضمن منافسات الثالثة والعشرون من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

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ويقام اللقاء مساء اليوم الأحد، عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، والرابعة والنصف بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب أنفيلد.

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ويحتل ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 61 نقطة، بعد أن خاض 21 لقاء، استطاع أن يحقق الفوز في 20 لقاء وتعادل في لقاء وحيد، وسجل 50 هدف، ودخل مرماه 14 هدف.

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بينما يحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 34 نقطة، بعد أن لعب 22 لقاء حقق الفوز في 9 لقاءات، وخسر 6 مباريات، وتعادل 7 مرات، وأحرز لاعبوه 36 هدف ودخل مرماه 25 آخرين.

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ليفربول في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي حقق الفوز أمام توتنهام هوتسبير بهدف دون مقابل.

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بينما نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز أمام نظيره ولفرهامبتون وانديررز بهدف دون رد أيضاً، ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وتذاع المباراة التي تجمع بين ليفربول ونظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الدوري الانجليزي الممتاز، على قناة bein sports Hd 2.

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