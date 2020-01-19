حلمي طولان يطلب تجهيز "أوين" موهبة إنبي

طلب حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، تجهيز محمد هشام الشهير بـ "أوين" لاعب فريق الشباب بالنادي، من أجل الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة من مسابقة الدوري المصري، في ظل الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب مع فريق في الفترة الأخيرة.





ويقدم أوين مستوى مميز مع فريق الشباب بنادي إنبي، خلال دوري الجمهورية للناشئين، مما أدى إلى متابعة الجهاز الفني للفريق البترولي الأول له خلال المرحلة الأخيرة.





وكان قد صعد أوين إلى الفريق الأول بنادي إنبي في الفترة الأخيرة، بعدما حصل حلمي طولان على توصية من سيد ياسين المدرب المساعد بضرورة تصعيد اللاعب الشاب، الذي يعد مستقبل النادي.





وانضم أوين لفريق إنبي موسم 2014 - 2015 بعدما استغنى عنه النادي الأهلي.