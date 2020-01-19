عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حلمي طولان يطلب تجهيز "أوين" موهبة إنبي

الأحد 19/يناير/2020 - 06:19 م
Advertisements
حلمي طولان
حلمي طولان
وسام محمد
Advertisements
طلب حلمي طولان، المدير الفني لنادي إنبي، تجهيز محمد هشام الشهير بـ "أوين" لاعب فريق الشباب بالنادي، من أجل الاعتماد عليه خلال المرحلة المقبلة من مسابقة الدوري المصري، في ظل الأداء المتميز الذي ظهر به اللاعب مع فريق في الفترة الأخيرة.

ويقدم أوين مستوى مميز مع فريق الشباب بنادي إنبي، خلال دوري الجمهورية للناشئين، مما أدى إلى متابعة الجهاز الفني للفريق البترولي الأول له خلال المرحلة الأخيرة.

وكان قد صعد أوين إلى الفريق الأول بنادي إنبي في الفترة الأخيرة، بعدما حصل حلمي طولان على توصية من سيد ياسين المدرب المساعد بضرورة تصعيد اللاعب الشاب، الذي يعد مستقبل النادي.

وانضم أوين لفريق إنبي موسم 2014 - 2015 بعدما استغنى عنه النادي الأهلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حلمي طولان

أخبار تهمك

رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

منذ أقل من نصف ساعة

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

منذ ساعة و 14 دقيقة

فايلر يرد على تصريحات صالح جمعة ويكشف سبب استبعاده في المباريات

منذ ساعتين و 38 دقيقة

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

منذ 37 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي| هدف محمد صلاح salah

منذ نصف ساعة

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

منذ أقل من ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

منذ أقل من نصف ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر| Liverpool vs Manchester United Premier League watch live

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على الأجنبي الراحل لقيد بادجي

منذ ساعة و 27 دقيقة

مشاهدة مباراة ليفربول بدون تقطيع| بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد الآن| رابط ماتش ليفربول اليوم| نتيجة مباراة ليفربول| هدف صلاح ضد مانشستر يونايتد yallakora

منذ نصف ساعة

كورة اون لاين "SHOOT" مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر بدون تقطيع LIVERPOOL LIVE ماتش ليفربول HD

منذ أقل من ساعة

« يلا شوت Koralive » مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

منذ 19 دقيقة

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر الأحد 19-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

منذ 13 دقيقة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر liverpool LIVE رابط ماتش ليفربول بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ أقل من ساعتين

خبير مائي يكشف حيلة فاشلة لإثيوبيا بمفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

تصعيد "رينجو" للفريق الأول بنادي طنطا

مهدي يدعم تدريبات الاتحاد السكندري قبل مواجهة الزمالك

تصعيد كمال ورمضان لتدريبات الفريق الأول بسيراميكا

الفجر الرياضي يكشف تفاصيل قطع إعارة "روقا " وعودته للزمالك

إصابة لاعب إنبي بقطع في الرباط الصليبي

إنبي يطلب ثنائي الأهلي ولاعب شاب مقابل أسامة جلال

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
05:28 م

«اونلاين» liverpool: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر Koralight يلا شوت NOW liverpool رابط مباشر ليفربول KORA ONLINE

بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

05:54 م

«يلا شوت PLUS» مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH ليفربول اليوم YALLA SALAH

06:06 م

« يلا شوت Koralive » مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر YALLA sALAH كورة لايف I7SRY اونلاين beIN ماتش ليفربول NOW

06:24 م

بث مباشر مباراة ليفربول الآن|مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع| مباراة محمد صلاح اليوم

06:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status