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«يلا شووت liverpool» مشاهدة مباراة ليفربول مانشستر يونايتد بث مباشر REDS LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة

الأحد 19/يناير/2020 - 06:17 م
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مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
مشاهدة مباراة ليفربول اليوم
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بث مباشر لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد كورة أونلاين KORAONLINE، عندما تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
يلا شوت Yalla Shoot لمشاهدة المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2.
ويقدم لكم "الفجر الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ضد مانشستر يونايتد، لمتابعتها في موعدها المحدد بمختلف الجودات دون تقطيع، عبر يلا شوت Yalla Shoot، وكورة جول KORAGOAL.
كورة لايف KORALIVE، حيث تقام مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش Liverpool .
كورة جول KORAGOAL، حيث يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول في مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري لهذا الموسم حيث يتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة الدوي حتى الآن Liverpool.
كول كورة COOLKORA لمشاهدة مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، حيث يعول الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز على الثلاثي الهجومي المتمثل في الدولي المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، وأوريجي Salah LIVE.
يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواصلة الصراع على كافة البطولات المحلية والقارية Liverpool.


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