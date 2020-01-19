رابط yalla shoot مشاهدة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع beIN SPORT المفتوحة

مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الجولة 23، اللقاء الذي من المُقرر إقامته في تمام الساعة السادسة والنصف وفق توقيت القاهرة، حيث يستضيف ليفربول نظيره المان يونايتد على أنفليد اليوم الأحد، ويسعي الريدز لمواصلة انتصاراته وزيادة عدد نقاطه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي من أجل توسيع الفارق بينه وبين نظيره السيتي، ليفربول في مباراته الأخيرة فاز على نظيره توتنهام بهدف نظيف عن طريق فيرمينو بالدقيقة 37، ولم يتلقي أي هزيمة في الموسم الجديد منذ إنطلاقه.





بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد

ونستعرض لكم بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد بدون تقطيع وحصرياً مُتابعة حصرية لأهم اللقاءات بكافة الدوريات في جميع أنحاء العالم، ليفربول قبل بداية اللقاء بالمركز الأول في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة بعد 21 مباراة، على الجانب الآخر اليونايتد في المركز الخامس برصيد 34 نقطة.





المباراة الموعد

ليفربول ومانشستر يونايتد

18.30 بتوقيت مصر.

19:30 بتوقيت السعودية.

تشكيل الفريقين

وقد أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن تشكيل فريقه الأساسي لمواجهه مانشستر يونايتد في إطار مباريات البريميرليج الجولة 23، ويلعب اليوم صلاح مهاجم أساسي طبقاً للتشكيل، وفي حراسة المرمي أليسون، بينما في خط الدفاع كل من أرنولد، جوميز، فان دايك، وروبيرتسون، وفي خط الوسط كل من فينالدوم، هندرسون، وتشامبرلين، وأخيراً في الهجوم كل من صلاح، ماني، وفيرمينو.





ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر.. شاهد المباراة الآن بدون تقطيع يلا كورة









ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

دقائق قليلة تفصلنا عن بداية البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، ونُتابعها معكم الآن بشكل حصري وبدون تقطيع، مع العلم في حالة انقطاع البث يتم تحديث الصفحة من جديد أو الضغط على أيقونة تحديث.



