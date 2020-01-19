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بث مباشر .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم الأحد 2020/1/19

الأحد 19/يناير/2020 - 06:16 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يحل مانشستر يونايتد ضيفاً ثقيلاً على ليفربول مساء اليوم الأحد 19-1-2020، في مباراة هامة وقوية للغاية ستجمع قطبي الكرة الإنجليزية على أرضية ملعب “آنفيلد” معقل الريدز، لحساب مباريات الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

يقدم موقع الفجر لزواره خدمة مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر قناة BeIN SPORT HD2 بصوت المعلق رؤوف خليف، وتنطلق صافرة البداية بتمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.


يبحث ليفربول عن الفوز في مباراة اليوم لتعزيز صدارته وتسجيل العلامة الكاملة، إذ يعيش الريدز طفرة كبيرة هذا الموسم، فحتى الآن يمتلك في جعبته 61 نقطة حصدهم من خوض 21 مباراة، فاز في 20 وتعادل في واحدة فقط، ولم يتلقَ أي هزيمة حتى الآن.

انتهت مواجهة الدور الأول بين مانشستر يونايتد وليفربول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وسيحاول زملاء صلاح الفوز والثأر لنفسهم، وكذلك الحال سيكون مع الشياطين الحُمر الذين افتقدوا نقطتين ثمينتين بتعادلهم أمام ليفربول.

وفي المقابل يبحث اليونايتد عن تحقيق الفوز وضرب أكثر من عصفور في حجرٍ واحد، فهو يسعى للثأر أولاً وللإقتراب من المركز الرابع المؤهل للنسخة المقبلة من دوري الأبطال، ويحتل مانشستر يونايتد حالياً المركز الخامس بجول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، حصدهم من 22 مواجهة، حقق الفوز في 9 وتعادل في 7 وتلقى 6 هزائم.
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